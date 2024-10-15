Выпускники Уфы приняли участие в онлайн-консультации «На все 100!»

Уфимские ученики 10 и 11 классов приняли участие в онлайн-консультации «На все 100!». Её проводят Рособрнадзор совместно с разработчиками контрольно-измерительных материалов ЕГЭ из Федерального института педагогических измерений.

С 14 по 25 октября выпускникам этого учебного года в онлайн-формате расскажут об изменениях, о том, как лучше выстроить подготовку к сдаче госэкзамена, на что стоит обратить внимание, и посоветуют полезные ресурсы. В этот период школьники и педагоги получат актуальную информацию от экспертов об экзаменационных материалах ЕГЭ-2025.