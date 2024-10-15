В Уфе эксперты фонда «Дети-бабочки» провели образовательную конференцию

В Башкортостане внедряют медицинские инновации по орфанным заболеваниям. В Уфе на базе регионального Центра генных дерматозов Республиканского кожно-венерологического диспансера эксперты благотворительного фонда «Дети-бабочки» провели образовательную конференцию об инновационных методах диагностики, лечения и сопровождения пациентов.

Мероприятие состояло из двух блоков. Сначала уфимским врачам рассказали о новых методах генной терапии, после чего их ждали практикум по технике нанесения препаратов и знакомство с уникальными сетчатыми повязками.

В республике более 43 тысяч пациентов с генетическими и тяжелыми хроническими заболеваниями кожи. Центр генных дерматозов открылся в феврале этого года – по стране таких всего пять. Поэтому обучение с новыми методиками важно как для врачей, так и для родителей «детей-бабочек» и «детей-рыбок».