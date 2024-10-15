В Баймакском районе запустили в эксплуатацию новый газопровод

В семье Сагадеевых сегодня настоящий праздник. Наконец-то в их доме появился газ. Теперь уже не надо заготавливать дрова впрок. Все оборудование купили на сертификат номиналом на 100 тысяч рублей, который был выдан хозяину как инвалиду 3 группы по зрению. С голубым топливом в доме всегда будет тепло. Достаточно вовремя оплачивать счета и один раз в год приглашать специалистов на техобслуживание.