В Баймакском районе запустили в эксплуатацию новый газопровод

В Башкортостане активно реализуется программа газификации. Голубое топливо пришло в деревню Верхнеидрисово Баймакского района. Благодаря вводу межпоселкового газопровода первые потребители подключаются к газу.

В семье Сагадеевых сегодня настоящий праздник. Наконец-то в их доме появился газ. Теперь уже не надо заготавливать дрова впрок. Все оборудование купили на сертификат номиналом на 100 тысяч рублей, который был выдан хозяину как инвалиду 3 группы по зрению. С голубым топливом в доме всегда будет тепло. Достаточно вовремя оплачивать счета и один раз в год приглашать специалистов на техобслуживание.

И к нам газ пришел, мы очень рады. Заготавливать дрова было трудно. Я уже в возрасте, мне тяжело. Поэтому газ для нас – это большое счастье. Слава Богу.

Амир Сагадеев, житель д. Верхнеидрисово

Газ есть у нас, чай будем кипятить, дом теплый. Спасибо большое.

Закина Сагадеева, житель д. Верхнеидрисово
Фото №1 - В Баймакском районе запустили в эксплуатацию новый газопровод

От жителей сел в рамках программы догазификации принято уже 72 заявки. По мере готовности их дома будут подключены к газоснабжению.

Вообще в Баймакском районе в этом году интенсивно работаем по догазификации. Вот пустили в Янгазово, Ишмухаметово-2 деревни, сейчас в пяти деревнях. В начале ноября планируем пустить в Юмашево, Юлук и Ишберда. Общая протяженность межпоселковых газопроводов будет 78 км, а внутрипоселковых – 135 км. А количество домовладений, которые охватит, – 1445 и 47 коммунально-бытовых.

Радик Хусаинов, директор филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Сибае

Проект масштабной программы газификации активно реализуется во всех уголках республики. До 2025 года всего будет газифицирован 181 населенный пункт и более 26 000 домовладений. А значит, в каждом из них будет тепло и уютно.

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