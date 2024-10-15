Бойцы полка «Башкортостан» получили госнаграды в День Республики

Дорогой жизни. Заместитель командира 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» по военно-политической работе в День Республики посетил бойцов на линии соприкосновения огня. Цель – провести совещание с командирами подразделений, пообщаться с бойцами на передовой, поднять морально-боевой дух и наградить отличившихся. По лесным тропам жизни на Краснолиманском направлении вместе с командирами прошел и корреспондент телеканала БСТ.
Топнул газ и вперед. Полученный по линии гумпомощи автомобиль УАЗ-«фермер» едет по лесным дорогам. Там впереди бойцы мотострелкового батальона имени Даяна Мурзина. Взвод материального обеспечения везет им самое необходимое на передке.
Проезжаем по ухабистым дорогам несколько километров. Разгружаемся. Все необходимо делать быстро. Успеваем записать привет от бойца с позывным «Бэтмен». Сам он из Тюмени. Уже много месяцев плечом к плечу сражается с добровольцами из Башкортостана.
Дальше только пешком. Бойцы на себе несут продукты питания, воду и горючее. На фронте нет выходных. Идёт тяжёлая мужская работа.
Замполиту полка необходимо довести до личного состава приказы командования и обязательно поздравить бойцов Днем Республики. Пока у командиров совещание, посещаем точку эвакуации раненых. Сопровождает боец с позывным «Янай». Под ноги тоже надо смотреть. На земле много неразорвавшихся частей кассетных боеприпасов.
В пункте эвакуации нас встречает боец с позывным «Бабах». 18-летний парень из Уфы, на гражданке освоил тактическую медицину и теперь оказывает первую помощь на передке.
Заслуженную награду от рук замполита полка в День Республики получил боец с позывным «Победа». Как и все бойцы 31 мотострелкового полка «Башкортостан», он ждёт скорую победу. Но для этого нужно всем эффективно поработать, говорит боец. Трудолюбия и воли к победе нашим не занимать. Ведь не просто так 31-й мотострелковый полк «Башкортостан» зарекомендовал себя как одно из самых боевых подразделений на фронте.