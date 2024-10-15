В онлайн-олимпиаде по башкирскому языку приняли участие более 41 тыс. человек

Более 41 тысячи человек стали участниками онлайн-олимпиады по башкирскому языку. Почти в два раза больше, чем в 2023 году. В этот раз она проходила с 9 по 11 октября и включала три уровня знаний: начальный, свободный и диалекты.
Среди зарегистрированных участников были не только жители Башкортостана, но и представители других регионов страны. Кроме того, знания башкирского проверяли даже жители Узбекистана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Каждый участник получил сертификат с набранными баллами.