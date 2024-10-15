Из Уфы в Курскую область отправился гумконвой для бойцов СВО

Очередную партию гуманитарной помощи в Курскую область для бойцов из республики отправил Октябрьский район Уфы. Общественная организация ветеранов вооруженного конфликта в Афганистане по просьбе воинов-земляков также предоставила автомобиль УАЗ и горюче-смазочные материалы.

Машина будет использоваться на передовой для различных целей и задач. В салон загрузили продукты, медикаменты, посылки. В сборе гуманитарного обоза принимали участие как жители Октябрьского района столицы, так и различные государственные, общественные и торговые организации.