Радий Хабиров рассказал о запуске в Башкирии ещё одного газопровода

Еще одно село республики теперь газифицировано. Голубое топливо пришло в деревню Верхнеидрисово Баймакского района. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
В селе идет строительство газовой котельной для школы. 11,5 км нового межпоселкового газопровода от села Темясово до деревень Аминево, Beрхнеидрисово, Нижнеидрисово, Муллакаево и Кульчурово позволят подключить к голубому топливу 570 домовладений и шесть котельных в этих населённых пунктах.
Данный газопровод стал частью программы по развитию газоснабжения и газификации Башкортостана на 2021-2025 годы, подписанной между правительством республики и «Газпромом». До конца 2024-го планируется сдать ещё шесть межпоселковых газопроводов в пяти районах.