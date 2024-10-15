Радий Хабиров рассказал о запуске в Башкирии ещё одного газопровода

В селе идет строительство газовой котельной для школы. 11,5 км нового межпоселкового газопровода от села Темясово до деревень Аминево, Beрхнеидрисово, Нижнеидрисово, Муллакаево и Кульчурово позволят подключить к голубому топливу 570 домовладений и шесть котельных в этих населённых пунктах.