В Уфе завершают строительство Храма Кирилла и Мефодия

В Уфе завершают строительство Храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Объект расположен на улице Комсомольской. Его возводят вместо старого собора, который был построен в 1993 году.

За минувшие годы здание обветшало, находилось в аварийном состоянии, не соответствовало требованиям безопасности. В июле на стройку нового храма Митрополит Никон дал благословение. Возведение стартовало уже в августе 2024.