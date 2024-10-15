В Уфе в рамках форума «Россия – спортивная держава» пройдёт «Ночь чемпионов IBA»

Одним из главных событий международного форума «Россия – спортивная держава» станет турнир «Ночь чемпионов IBA». Он пройдет 17 октября в «Уфа-Арене». Наряду с другими именитыми боксерами на уфимский ринг выйдут и представители нашей республики. Свои очередные поединки проведут Артур Субханкулов, Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.
Карьера Артура Субханкулова в профессиональном боксе в последнее время набирает обороты. Уфимец в этом году уже провел несколько ярких боев и одержал в них победы. На этот раз перед Артуром стоит новый серьезный вызов. На уфимском ринге он оспорит титул чемпиона WBA Азия с китайцем Лиу Венсонгом. К бою Артур полностью готов, на последнем этапе осталось уложиться в необходимую весовую категорию.
У китайского оппонента Субханкулова большой опыт в профессиональном боксе. В отличие от Артура есть и поражения, но уступал Венсонг только очень сильным боксерам.
Еще один представитель Башкортостана, который выйдет на ринг 17 октября, – Данис Габдрафиков. У него в соперниках будет представитель Камеруна Жан Жуниор Месси Элиме. Недавно Данис вернулся в Уфу из Иркутска, где принимал участие в чемпионате страны среди любителей.
В главном бою вечера олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев встретится с Альбертом Пагарой из Филиппин. В соглавном событии россиянин Муслим Гаджимагомедов сойдется с немцем Леоном Хартом. Против башкирской спортсменки Азалии Аминевой на ринг выйдет Радж Сахиба из Индии.