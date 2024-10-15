В Уфе в рамках форума «Россия – спортивная держава» пройдёт «Ночь чемпионов IBA»

Одним из главных событий международного форума «Россия – спортивная держава» станет турнир «Ночь чемпионов IBA». Он пройдет 17 октября в «Уфа-Арене». Наряду с другими именитыми боксерами на уфимский ринг выйдут и представители нашей республики. Свои очередные поединки проведут Артур Субханкулов, Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.

Карьера Артура Субханкулова в профессиональном боксе в последнее время набирает обороты. Уфимец в этом году уже провел несколько ярких боев и одержал в них победы. На этот раз перед Артуром стоит новый серьезный вызов. На уфимском ринге он оспорит титул чемпиона WBA Азия с китайцем Лиу Венсонгом. К бою Артур полностью готов, на последнем этапе осталось уложиться в необходимую весовую категорию.

В принципе, подготовка прошла отлично. Первый этап мы прошли в горах в Приэльбрусье. На втором этапе со сборной Башкирии мы летали в Иркутск. Команда готовилась к чемпионату России, а я готовился к своему бою, спарринговал. Десять дней уже как здесь, в Уфе. Осталось согнать вес. Чувствую себя отлично. Артур Субханкулов, чемпион Европы по боксу по версии IBA

У китайского оппонента Субханкулова большой опыт в профессиональном боксе. В отличие от Артура есть и поражения, но уступал Венсонг только очень сильным боксерам.

Это будет бой за титул чемпиона Азии по версии WBA. Это очень важный, конечно, поединок. Кроме того, соперник очень серьезный, опытный. Он едет сюда за победой. Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу

Еще один представитель Башкортостана, который выйдет на ринг 17 октября, – Данис Габдрафиков. У него в соперниках будет представитель Камеруна Жан Жуниор Месси Элиме. Недавно Данис вернулся в Уфу из Иркутска, где принимал участие в чемпионате страны среди любителей.

К сожалению, мне удалось дойти только до одной четвертой финала, проиграл за выход в полуфинал. Провел два хороших боя. Перед чемпионатом страны провел сбор в Иркутске. Сейчас вернулись, идет подводка, думаю, это одна из лучших моих форм. Данис Габдрафиков, участник турнира «Ночь чемпионов IBA»