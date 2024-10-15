Уфимца, взорвавшего газ в квартире, арестовали на два месяца

В Уфе на два месяца арестовали мужчину, в квартире которого произошел хлопок газа. Он обвиняется в покушении на убийство общеопасным способом и умышленном повреждении имущества. По версии следствия, уфимец с целью убийства соседа открутил заглушку на газовой трубе, а когда голубое топливо заполнило помещение, произошел хлопок.
Пострадали сам обвиняемый и одна из жительниц дома. Повреждения получили несколько квартир, живущие в них семьи были вынуждены переехать в пункт временного размещения. На заседании обвиняемый не возражал против избранной меры пресечения.