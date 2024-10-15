В Башкирии продолжается жатва главной масличной культуры

47% площадей подсолнечника уже убрано. В хозяйствах Башкортостана продолжается жатва главной масличной культуры. В этом году ее площадь составила почти 315 тыс. гектаров. В Стерлитамакском районе обмолотили уже 38% от всей территории.
Аграрии Стерлитамакского района ловят теплые, солнечные дни — комбайнеры в одну смену трудятся в полях подсолнечника. В хозяйствах жатва началась чуть больше месяца назад.
Почти 40 лет Пётр Кудрявцев трудится в поле. На его глазах менялась техника, сначала он работал на советской «Ниве», теперь уже четвертый сезон проводит за рулем «Акроса». Опыт большой, комбайны хорошие, погода благоволит — вместе с товарищами за день удается собирать более 500 тонн подсолнечника.
В работе задействовано 10 единиц техники. После очистки, сушки и отправки на хранение на склад, подсолнечник в ближайшее время поступит на заводы республики. Также часть планируют отправить на экспорт.
После окончания уборки подсолнечника все поля переведут под «чистые пары». Они будут отдыхать год, в почве накопится влага, она очистится от болезней и вредителей. А уже следующей осенью на месте бывшей масличной культуры начнут посев озимой пшеницы. Дальше хозяйствам останется лишь закончить зяблевую обработку почвы и уйти на зимовку.
В районе уборка близится к завершению — осталось 2000 гектаров кукурузы на зерно. Урожайность — порядка 90 центнеров с гектара. В целом, в результате переувлажнения почвы, хозяйства потеряли 13% посевных площадей. 20% озимых культур погибли. Урон понесли аграрии по всему региону — из-за дождей, которые не прекращались два месяца, во всех районах ввели режим ЧС.
Несмотря на сложности, аграрии справились с погодными капризами. Более 95% площадей зерновых и зернобобовых культур уже убрано. Работы на полях продолжаются.