В Башкирии продолжается жатва главной масличной культуры

47% площадей подсолнечника уже убрано. В хозяйствах Башкортостана продолжается жатва главной масличной культуры. В этом году ее площадь составила почти 315 тыс. гектаров. В Стерлитамакском районе обмолотили уже 38% от всей территории.

Аграрии Стерлитамакского района ловят теплые, солнечные дни — комбайнеры в одну смену трудятся в полях подсолнечника. В хозяйствах жатва началась чуть больше месяца назад.

На сегодняшний день из 21 тыс. у нас убрано 8 тыс. — 38%. Урожайность идёт неплохая — 22-24 центнера с га. Надеюсь, при хорошей погоде через неделю мы закончим подсолнечник. Виктор Бульц, главный агроном управления по развитию агропромышленного комплекса Стерлитамакского района

Почти 40 лет Пётр Кудрявцев трудится в поле. На его глазах менялась техника, сначала он работал на советской «Ниве», теперь уже четвертый сезон проводит за рулем «Акроса». Опыт большой, комбайны хорошие, погода благоволит — вместе с товарищами за день удается собирать более 500 тонн подсолнечника.

Работа идет нормально, у нас все запчасти есть, всего хватает. Работаю я с 85 года. Успеваем, все нормально. И уборочная, и семечки. Нормально. Пётр Кудрявцев, комбайнер

В работе задействовано 10 единиц техники. После очистки, сушки и отправки на хранение на склад, подсолнечник в ближайшее время поступит на заводы республики. Также часть планируют отправить на экспорт.

После окончания уборки подсолнечника все поля переведут под «чистые пары». Они будут отдыхать год, в почве накопится влага, она очистится от болезней и вредителей. А уже следующей осенью на месте бывшей масличной культуры начнут посев озимой пшеницы. Дальше хозяйствам останется лишь закончить зяблевую обработку почвы и уйти на зимовку.

После проливных дождей, которые у нас прошли в летний период, почва переуплотнённая оказалась, к весне она, конечно, отойдет. Главное, чтобы мы подняли зябь, и по району практически заканчиваем уже глубокое рыхление и поверхностную обработку, ну и посев озимых мы тоже закончили. По району у нас составило в этом году 16,5 тыс. га. Виктор Бульцю, главный агроном управления по развитию агропромышленного комплекса Стерлитамакского района

В районе уборка близится к завершению — осталось 2000 гектаров кукурузы на зерно. Урожайность — порядка 90 центнеров с гектара. В целом, в результате переувлажнения почвы, хозяйства потеряли 13% посевных площадей. 20% озимых культур погибли. Урон понесли аграрии по всему региону — из-за дождей, которые не прекращались два месяца, во всех районах ввели режим ЧС.

Сегодня, по факту, более 3 млн — должны завершить 3200. На полях в июне месяце стояло более 5 млн тонн. Около 2 млн мы сегодня потеряли. Списали 180 тыс. га — 373 хозяйства пострадало. Почти 3 млрд рублей. Ильшат Фазрахманов, и. о. заместителя премьер-министра правительства, министра сельского хозяйства Республики Башкортостан