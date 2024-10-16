В Уфе обсудили спорные моменты подключения водоматов к жилым домам

Месяц на решение вопроса. Таков итог встречи за круглым столом, где обсудили спорные моменты между «Уфаводоканалом» и уфимскими предпринимателями. На очередном заседании совета центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» темой стал отказ госпредприятия заключать контракты с владельцами водоматов, которые подключаются к жилым домам.

По словам бизнесменов, причина тому – невозможность выдачи технических условий на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. В вопросе разбирались представители государственных и муниципальных органов, прокуратура, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Торгово-промышленная палата, эксперты, общественные объединения, а также предприниматели и представители «Уфаводоканала».