В Уфе в комплексе гребного слалома проходят тренировки сборной России

Завтра в Уфе стартует XII Международный форум «Россия – спортивная держава». Более 40 мероприятий пройдут на восьми площадках столицы региона в течение трех дней. В их число войдут спортивные соревнования, культурная программа, деловые сессии, заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта.