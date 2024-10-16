В Уфе прошла итоговая встреча с волонтёрами форума «Россия – спортивная держава»

Рекордное количество – более 2 тысяч волонтеров – заявились для участия в международном форуме «Россия – спортивная держава». Они прошли серьезный отбор, в итоге будет задействовано 500 человек. Накануне во Дворце борьбы с добровольцами провели итоговую встречу. Им вручили комплекты фирменной экипировки, в которой они будут встречать гостей форума.

С 17 по 19 октября Уфа станет спортивной столицей России. В рамках международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» в столице Башкортостана пройдет ряд мероприятий с участием более 150 олимпийских чемпионов и тренеров со всех уголков страны и мира. Форум завершится 19 октября «Международным днем ходьбы», в котором примут участие порядка 25 тысяч жителей республики и гостей столицы.