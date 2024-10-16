В Башкирии открылась выставка художника Виктора Позднова

В историко-краеведческом музее Иглино открылась выставка заслуженного художника Башкортостана Виктора Позднова. Она приурочена к 95-летию со дня рождения мастера кисти.
В открытии выставки приняли участие поклонники творчества и члены клуба самодеятельных художников «Тан». Его Виктор Позднов возглавлял почти 30 лет. Выставка будет проходить до конца года.
Основная тема полотен – любовь к Родине, ее истории и природе. Позднов писал не только пейзажи, но и натюрморты и портреты. Многие его работы находятся в крупных музеях и частных коллекциях не только России, но и за рубежом.