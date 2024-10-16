Врачи Уфы выявили редкий случай яичниковой беременности

Если бы врач-УЗИ не выявил яичниковую беременность, а специалисты ГКБ №8 не убрали прикрепившийся не в том месте хорион, через 2-3 недели хорион бы врос в яичник и опутал плодоместо своими ворсинками. Оно бы стало активно кровоснабжаться, и у пациентки могло открыться обильное кровотечение с неизвестным исходом. С большой долей вероятности яичник пришлось бы удалить. Благодаря своевременному лечению уже через 3-6 месяцев женщина сможет начать планировать новую беременность.