Врачи Уфы выявили редкий случай яичниковой беременности

Врачи отделения гинекологии клинической больницы №8 в Уфе выявили редкий случай яичниковой беременности.
29-летняя пациентка на шестой неделе беременности обратилась в медицинское учреждение. С помощью УЗИ удалось установить редкий гинекологический случай. Женщину направили в стационар, где провели операцию, которая длилась 40 минут.
Если бы врач-УЗИ не выявил яичниковую беременность, а специалисты ГКБ №8 не убрали прикрепившийся не в том месте хорион, через 2-3 недели хорион бы врос в яичник и опутал плодоместо своими ворсинками. Оно бы стало активно кровоснабжаться, и у пациентки могло открыться обильное кровотечение с неизвестным исходом. С большой долей вероятности яичник пришлось бы удалить. Благодаря своевременному лечению уже через 3-6 месяцев женщина сможет начать планировать новую беременность.
Фото: клиническая больница №8 г. Уфы.