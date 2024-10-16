В Уфу начали прибывать участники форума «Россия – спортивная держава»

В Уфу начали прибывать участники предстоящего международного форума «Россия – спортивная держава». После полудня в столичном аэропорту приземлился самолет с представителями Олимпийского комитета России, а также десятки именитых спортсменов страны: олимпийские чемпионы, победители и призеры международных игр.

Завтра в Уфе стартует XII Международный форум «Россия – спортивная держава». Более 40 мероприятий пройдут на восьми площадках столицы региона в течение трех дней. В их число войдут спортивные соревнования, культурная программа, деловые сессии, заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. Кроме того, на полях форума будет организована большая отраслевая выставка.