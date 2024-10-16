Сборная России провела тренировку на канале для гребного слалома в Уфе

Сборная России по гребному слалому провела тренировку на уфимском канале. Уже завтра на новом уникальном спортивном объекте стартуют соревнования «Край курая». Участие в них примут ведущие спортсмены не только России, но и Казахстана и Беларуси.

Уже опробовала канал башкирская спортсменка, участница Олимпийских игр Алсу Миназова. Подобных уникальных специализированных сооружений для гребного слалома в России всего два, а в мире – 23.

Это у нас всего второй канал в стране. В прошлом году открылся канал в Богородском. Замечательное событие. Очень хороший канал для республики, для школы местной. Будет очень большой рост, я в этом уверен. Будет большой всплеск результатов. Евгений Доронин, старший тренер резервного состава сборной России по гребному слалому

Центр включает в себя стартовый и финишный бассейны, соревновательно-тренировочный канал длиной 260 метров и глубиной 1 метр 75 сантиметров. Сам центр оснащен всем необходимым по современным стандартам, чтобы принимать спортсменов со всей России: эллинги для размещения и хранения спортивного инвентаря, теплые раздевалки и тренажерный зал, административные и вспомогательные помещения. Уникальным объект делает то, что в него подается теплая вода с ТЭЦ.