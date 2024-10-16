В Госсобрании Башкирии рассмотрят закон о бюджете республики до 2026 года

Очередное пленарное заседание Госсобрания состоится 24 октября. Дата была назначена сегодня на заседании президиума парламента. Всего в повестку дня включено около 50 вопросов. Большинство из них связаны с рассмотрением законопроектов.

Один из наиболее значимых и впервые вынесенных на заседание – закон о бюджете республики с текущего по 2026 год. Его разработка продиктована увеличением бюджета на 5,5 млрд рублей. В 2025 году доходная часть бюджета, по прогнозам, составит около 323 млрд 700 млн рублей, а расходы – около 328 млрд.