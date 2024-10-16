Врачи Башкирии спасли жизнь подростку с ножевыми ранениями

Врачи провели видеоэндоскопическое ушивание диафрагмы и дренирование плевральной полости. Хирурги делали лишь небольшие проколы диаметром 5 мм. Это значительно уменьшает травматичность, способствует быстрому восстановлению и снижает болевые ощущения после операции. Юный пациент был выписан из больницы на 10 сутки после операции.