Врачи Башкирии спасли жизнь подростку с ножевыми ранениями

В Чекмагушевском районе врачи спасли жизнь 14-летнего подростка. Мальчика доставили в медицинское учреждение с ножевыми ранениями.
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, рана повредила пространство между легкими и грудной стенкой, а также диафрагму. Ребёнку требовалось срочное медицинское вмешательство.
Врачи провели видеоэндоскопическое ушивание диафрагмы и дренирование плевральной полости. Хирурги делали лишь небольшие проколы диаметром 5 мм. Это значительно уменьшает травматичность, способствует быстрому восстановлению и снижает болевые ощущения после операции. Юный пациент был выписан из больницы на 10 сутки после операции.
Фото: министерство здравоохранения РБ.