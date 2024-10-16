В Уфе школьники из ЛНР принимают участие в «Университетской смене»

Университет возможностей. В центре педагогических компетенций БГПУ проходит очередная смена образовательно-туристического проекта. В нём принимают участие 48 школьников и студентов подшефного Краснолучского района Луганской Народной Республики.
С 2022 года текущая «Университетская смена» стала 11-й по счёту. Ребятам рассказали о том, как жить в современном информационном пространстве, научили создавать свои медиапродукты, режиссировать их, монтировать, и записывать интервью.
«Университетская смена» проходит в рамках Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», основанного при поддержке Владимира Путина. Участвуя в проектах, школьники получают возможность прохождения стажировок и курсов, встреч с артистами, посещения культурных событий, консультаций с экспертами. Также они смогут подать документы на поступление в башкирские вузы.