В Уфе школьники из ЛНР принимают участие в «Университетской смене»

Университет возможностей. В центре педагогических компетенций БГПУ проходит очередная смена образовательно-туристического проекта. В нём принимают участие 48 школьников и студентов подшефного Краснолучского района Луганской Народной Республики.

С 2022 года текущая «Университетская смена» стала 11-й по счёту. Ребятам рассказали о том, как жить в современном информационном пространстве, научили создавать свои медиапродукты, режиссировать их, монтировать, и записывать интервью.