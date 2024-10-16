Уфа принимает гостей форума «Россия — спортивная держава»

Уже завтра в Уфе стартует XII Международный форум «Россия — спортивная держава». Более 40 мероприятий пройдут на 8 площадках столицы региона в течение трех дней. В их число войдут спортивные соревнования, культурная программа, деловые сессии, заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Первые гости уже прибыли в столицу сегодня днем. В аэропорту «Уфа» спортивную делегацию встречала съемочная группа БСТ.

Большинство делегатов прилетели в Уфу сегодня днем. Город встретил участников мероприятия прекрасной солнечной погодой. А организаторы постарались сделать всё, чтобы гости чувствовали здесь себя как дома.

Башкирский ансамбль, танцоры, девушки в национальных костюмах. Башкортостан все больше становится мультиспортивным регионом на карте страны. Здесь проходят чемпионаты, первенства страны по разным видам спорта: борьба, шорт-трек, фехтование на колясках, спартакиады учащихся страны и многое другое. А потому участники форума в большинстве своём стали постоянными гостями Уфы и республики.