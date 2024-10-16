Лучники из Башкирии завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Башкирские лучники успешно выступили на всероссийских соревнованиях. На счету команды две медали. Своё мастерство спортсмены продемонстрировали сразу на трёх турнирах, а сейчас начали подготовку к зимнему сезону.

Оружейка — с этого места начинается тренировка у лучников. Здесь они собирают и настраивают своё оружие, перед тем как приступить к стрельбе. Сентябрь у спортсменок выдался непростым. Им пришлось выступить сразу на трёх стартах. Сначала они отправились в Сочи на кубок генерального прокурора страны, где заняли третье командное место. Затем выступили на первенстве России и в турнире среди студентов.

Очень много терпения нужно, потому что, как сказал Аркадий Алексеевич, что детишки приходят, думают, что у них за пару недель начнёт получаться, но это такой вид спорта, что нужно очень долго, кропотливо делать одно и то же. Дарья Головина, бронзовый призёр Всероссийских соревнований по стрельбе из лука

За успехами башкирских спортсменок стоит огромный труд их наставника Аркадия Минаева. Он тренирует лучников с 2008 года в школе олимпийского резерва «Спартак». Отсюда вышли два мастера спорта международного класса, 11 мастеров спорта и более 40 кандидатов. Аркадий Алексеевич тренирует паралимпийцев, а сейчас и ветеранов СВО.

Изначально это помещение было предназначено для стрелкового тира. После зал был реконструирован. Сейчас у лучников новая мечта — иметь возможность тренироваться на улице.

На улице тренироваться у нас возможности нет, то есть мы, когда дети и люди не ходят, с перерывами тренируемся, такие сложности. Ну сейчас рассматривается вариант, я надеюсь, что получится сделать защитный забор, чтобы мы могли полноценно заниматься, чтобы наши результаты были еще выше. Аркадий Минаев, тренер по стрельбе из лука спортивной школы олимпийского резерва «Спартак»

Золотую награду удалось завоевать Диане Басыровой на всероссийском старте среди студентов. Она выступала в блочном луке, и там ей не было равных. Диане удалось обойти лучниц из сборной страны. Но сложности не обошли стороной.

Это первый опыт, когда у нас несколько соревнований идут подряд. Также соревнования среди студентов и первенство в Краснодаре проходили параллельно, а не в разные дни, и бывало такое, что мы с утра и до вечера сидели на поле. Пока не стемнеет, мы стреляли. Диана Басырова, победительница Всероссийских соревнований по стрельбе из лука