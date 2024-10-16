Лучники из Башкирии завоевали медали на всероссийских соревнованиях

Башкирские лучники успешно выступили на всероссийских соревнованиях. На счету команды две медали. Своё мастерство спортсмены продемонстрировали сразу на трёх турнирах, а сейчас начали подготовку к зимнему сезону.
Оружейка — с этого места начинается тренировка у лучников. Здесь они собирают и настраивают своё оружие, перед тем как приступить к стрельбе. Сентябрь у спортсменок выдался непростым. Им пришлось выступить сразу на трёх стартах. Сначала они отправились в Сочи на кубок генерального прокурора страны, где заняли третье командное место. Затем выступили на первенстве России и в турнире среди студентов.
За успехами башкирских спортсменок стоит огромный труд их наставника Аркадия Минаева. Он тренирует лучников с 2008 года в школе олимпийского резерва «Спартак». Отсюда вышли два мастера спорта международного класса, 11 мастеров спорта и более 40 кандидатов. Аркадий Алексеевич тренирует паралимпийцев, а сейчас и ветеранов СВО.
Изначально это помещение было предназначено для стрелкового тира. После зал был реконструирован. Сейчас у лучников новая мечта — иметь возможность тренироваться на улице.
Золотую награду удалось завоевать Диане Басыровой на всероссийском старте среди студентов. Она выступала в блочном луке, и там ей не было равных. Диане удалось обойти лучниц из сборной страны. Но сложности не обошли стороной.
Сейчас спортсмены начали подготовку к зиме. Меняют стрелы и настраивают луки. В ноябре они отправятся на первенство страны в Великие Луки.