Гимнастки из Башкирии завоевали медали на чемпионате России

Спортсменки из Башкортостана успешно выступили на чемпионате России по воздушной гимнастике. Эти соревнования стали отборочными на планетарные старты, которые пройдут в Италии. По итогам прошедшего чемпионата в состав сборной страны вошли восемь гимнасток из нашей Республики. Они завоевали две золотых и четыре бронзовых награды. Своё мастерство спортсменки демонстрировали на воздушных полотнах и кольцах.