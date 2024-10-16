В Уфе состоялся турнир по художественной гимнастике

В Уфе прошел республиканский турнир по художественной гимнастике. Он собрал лучших спортсменок из нашего региона. Гимнастки выступали в нескольких видах. Тем самым определился состав участниц на всероссийский старт.

Мини-театральное выступление на ковре. Это о художественной гимнастике. Необычные купальники и яркий макияж украшает выход каждой спортсменки. Гимнастки выступали в группе, индивидуально, с предметами и без.

Мы заняли второе место. Сегодняшние соревнования прошли не очень, как мы хотели, конечно, но мы все ошибки исправим. Софья Наумова, серебряный призёр соревнований по художественной гимнастике

Настраиваем друг друга, поддерживаем перед выступлением, говорим друг другу хорошие слова. Елизавета Бегова, серебряный призёр соревнований по художественной гимнастике

На этих соревнованиях выступали лучшие гимнастки из 26-ти спортивных школ и клубов Республики. Самым младшим из тех, кто принял участие, 5 лет. Они выступали в групповых номерах с двумя видами предметов и индивидуально, демонстрируя четыре упражнения.

На наших соревнованиях собрались одни из самых сильнейших спортсменок нашего региона, девочки значительно выросли в своем мастерстве за последние пару лет, наблюдать за ними очень приятно. Алина Габец, заместитель главного судьи соревнований по художественной гимнастике

Гимнастки из команды «Кураж» подошли к этим стартам максимально ответственно. Они традиционно выезжают на турниры и составляют высокую конкуренцию соперницам. Так и в этот раз они стали лучшими в групповом выступлении.

Мы уже привыкли, наверное, самое главное — это командный дух, то есть чтобы коллектив был сплочённый и у всех у нас одна общая цель. Виктория Белогрудова, победительница соревнований по художественной гимнастике

У кого-то не получается, у кого-то какие-то нервозные есть моменты. Мы друг друга поддерживаем, немного успокаиваемся и поэтому побеждаем. Карина Нагаева, победительница соревнований по художественной гимнастике