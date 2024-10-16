В Уфе состоялся турнир по художественной гимнастике

В Уфе прошел республиканский турнир по художественной гимнастике. Он собрал лучших спортсменок из нашего региона. Гимнастки выступали в нескольких видах. Тем самым определился состав участниц на всероссийский старт.
Мини-театральное выступление на ковре. Это о художественной гимнастике. Необычные купальники и яркий макияж украшает выход каждой спортсменки. Гимнастки выступали в группе, индивидуально, с предметами и без.
На этих соревнованиях выступали лучшие гимнастки из 26-ти спортивных школ и клубов Республики. Самым младшим из тех, кто принял участие, 5 лет. Они выступали в групповых номерах с двумя видами предметов и индивидуально, демонстрируя четыре упражнения.
Гимнастки из команды «Кураж» подошли к этим стартам максимально ответственно. Они традиционно выезжают на турниры и составляют высокую конкуренцию соперницам. Так и в этот раз они стали лучшими в групповом выступлении.
Турнир памяти тренера Риды Кутдусовой стал отборочным на всероссийские соревнования. Теперь лучшие гимнастки отправятся в Ульяновск защищать честь нашей Республики.