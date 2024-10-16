В Уфу на форум «Россия — спортивная держава» приедут гости из 100 стран

Уже завтра в Уфе стартует XII Международный форум «Россия — спортивная держава». В Уфу приедут 5000 гостей из 100 стран мира. А главной площадкой форума станет Дворец борьбы. Сегодня в столицу республики прибыли участники предстоящего мероприятия — представители Олимпийского комитета России, десятки именитых спортсменов. Стартовали соревнования по кёрлингу, а также прошла тренировка национальной сборной по гребному слалому на новом канале в Уфе.

Чак-чак, кураисты, девушки в национальных костюмах, театрализованное представление. Десятки атлетов, тренеры, министры спорта разных регионов страны, члены Олимпийского комитета России, победители и призеры игр, чемпионатов мира прилетели на форум в Уфу.

Более 40 мероприятий пройдут на восьми площадках столицы региона в течение трех дней. Это спортивные соревнования, культурная программа, деловые сессии, заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. Так Башкортостан становится одним из главных мультиспортивных регионов на карте страны.

У нас сегодня все олимпийские чемпионы и все регионы. С завтрашнего дня запускаем этот прекрасный, с одной стороны, праздник, с другой стороны, форум. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

К тренировкам на гребном канале приступили члены национальной команды. Спортсмены только приноравливаются к течению и искусственным порогам. Этот объект ждали не только в столице Башкортостана, за ходом его строительства следили все сильнейшие гребцы страны.

Впереди первые соревнования по гребному слалому «Край Курая». Конкуренцию российским спортсменам составят гости из Беларуси и Казахстана. Но особое внимание башкирских болельщиков будет приковано к Алсу Миназовой — участнице олимпийских игр и пятикратной чемпионке страны.