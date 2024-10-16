Стала известна дата перекрытия Шакшинского моста

Движение для автотранспорта по Шакшинскому мосту остановят, начиная с 23 октября. Причина — капитальный ремонт сооружения. Точнее, предстоящие работы, которые требуют полного исключения каких-либо динамических нагрузок.

Уникальное сооружение с русловым пролетом в 130 метров. Автомобильный мост в створе улицы Перспективной, известный больше как «Шакшинский», был построен еще в 1984 году. За четыре десятка лет он пришел в негодность. Было принято решение капитально отремонтировать переправу.

Во время капитального ремонта движение по мосту организовано по одной из его половин. Но с 9 по 24 июля этого года сооружение полностью закрывали. Это было сделано для исключения колебаний конструкций переправы при проведении работ. И вот вновь настал один из самых ответственных этапов капремонта. С 23 октября Шакшинский мост полностью закрывается для автомобильного движения.

Другой альтернативой для автомобилистов, въезжающих и выезжающих из города, говорят представители столичной администрации, являются: трасса Уфа-Аэропорт, Восточный выезд и Нагаевское шоссе. Что касается работы общественного транспорта внутри микрорайона Шакша, то его интегрируют под расписание городской электрички.

Полное перекрытие движения для автотранспорта будет действовать до 24 ноября. Строителям предстоит смонтировать еще порядка 120 тонн металлоконструкций между правой и левой частями моста. После этого две половины обновленного сооружения будут сваривать между собой.