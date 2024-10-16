Стала известна дата перекрытия Шакшинского моста

Движение для автотранспорта по Шакшинскому мосту остановят, начиная с 23 октября. Причина — капитальный ремонт сооружения. Точнее, предстоящие работы, которые требуют полного исключения каких-либо динамических нагрузок.

Уникальное сооружение с русловым пролетом в 130 метров. Автомобильный мост в створе улицы Перспективной, известный больше как «Шакшинский», был построен еще в 1984 году. За четыре десятка лет он пришел в негодность. Было принято решение капитально отремонтировать переправу.

Во время капитального ремонта движение по мосту организовано по одной из его половин. Но с 9 по 24 июля этого года сооружение полностью закрывали. Это было сделано для исключения колебаний конструкций переправы при проведении работ. И вот вновь настал один из самых ответственных этапов капремонта. С 23 октября Шакшинский мост полностью закрывается для автомобильного движения.

Другой альтернативой для автомобилистов, въезжающих и выезжающих из города, говорят представители столичной администрации, являются: трасса Уфа-Аэропорт, Восточный выезд и Нагаевское шоссе. Что касается работы общественного транспорта внутри микрорайона Шакша, то его интегрируют под расписание городской электрички.

Фото №1 - Стала известна дата перекрытия Шакшинского моста

Полное перекрытие движения для автотранспорта будет действовать до 24 ноября. Строителям предстоит смонтировать еще порядка 120 тонн металлоконструкций между правой и левой частями моста. После этого две половины обновленного сооружения будут сваривать между собой.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». По мнению специалистов, после сдачи объекта мост еще прослужит до полувека. Сроки же завершения работ по контракту — февраль 2025 года. Однако технически переправу планируют запустить раньше.

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