В Уфе состоялось взвешивание бойцов турнира «Ночь чемпионов IBA»

В четверг в «Уфа-Арене» пройдёт боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA». Сегодня прошла процедура взвешивания бойцов. Турнир проходит в рамках международного форума «Россия — спортивная держава». Всего запланировано шесть боев, и в трех из них на ринг выйдут представители Республики Башкортостан. Это Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Артур Субханкулов. Против двукратной чемпионки России из Октябрьского выступит спортсменка из Индии.

Особо не смотрела ее бои. Могу сказать, что она повыше ростом, чем прошлая соперница. Она правша, мы знаем, что делать против правши.

Азалия Аминева, двукратная чемпионка России по боксу

В соглавном событии россиянин Муслим Гаджимагомедов сойдется с немцем Леоном Хартом. В главном бою вечера олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев встретится с Альбертом Пагарой из Филиппин. Изначально соперником россиянина должен был стать представитель Ямайки Николас Уолтерс. Но он сослался на травму и отказался от боя.

Я недавно завершил свою любительскую карьеру, а как мы знаем, в любительском боксе самое главное — это уметь быстро перестраиваться по ходу турнира. Это мы умеем делать. Когда ты в течение нескольких недель можешь встретиться с пятерыми. Завтра покажем.

Альберт Батыргазиев, олимпийский чемпион по боксу
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