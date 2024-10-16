В Уфе состоялось взвешивание бойцов турнира «Ночь чемпионов IBA»

В четверг в «Уфа-Арене» пройдёт боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA». Сегодня прошла процедура взвешивания бойцов. Турнир проходит в рамках международного форума «Россия — спортивная держава». Всего запланировано шесть боев, и в трех из них на ринг выйдут представители Республики Башкортостан. Это Азалия Аминева, Данис Габдрафиков и Артур Субханкулов. Против двукратной чемпионки России из Октябрьского выступит спортсменка из Индии.