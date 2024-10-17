Как в Уфе перекроют дороги в связи с форумом «Россия — спортивная держава»

Сегодня в Уфе стартует международный форум «Россия — спортивная держава». Запланирована большая программа с участием федеральных и зарубежных экспертов, а также спортивные мероприятия. В связи с этим будет ограничено движение на некоторых улицах.
Так, к примеру, с полуночи 16 октября до 12 ночи 20 октября будет перекрыт проезд по ул. Архитектора Рехмукова. С полуночи до 10 вечера с 16 по 19 число будет закрываться участок ул. Рудольфа Нуреева. 17 октября — с 12 до двух дня — по улице Советской от Заки Валиди до Пушкина и улице Пушкина от Цюрупы до Ленина.
Полная информация о перекрытиях опубликована на сайте столичной администрации. Также въезды из дворов, расположенных в зоне действия перекрытий, могут быть заблокированы. Поэтому жителям рекомендуется заранее оставить личные автомобили в другом месте. Изменятся и маршруты общественного транспорта.