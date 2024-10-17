Под Уфой загорелся полигон с бытовыми отходами

В Уфимском районе загорелся полигон с твёрдыми бытовыми отходами. Подробности сообщили в МЧС.
Пожарные уже ликвидировали открытое горение. Однако работы по тушению активно продолжаются.
На месте инцидента работают силы и средства Башкирской территориальной подсистемы РСЧС, пожарные МЧС России. Специалисты задействовали пожарную автонасосную станцию, насосно-рукавный автомобиль, три бульдозера, три поливомоечные машины, два самосвала. Осуществляется подвоз грунта, проводится проливка тлеющего мусора.
Фото: МЧС по РБ.