Центр фехтования в Уфе произвел сильное впечатление на Дмитрия Губерниева

Сегодня, 17 октября, знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев посетил торжественное открытие нового спортивного объекта – Центра фехтования в Уфе. По его мнению, открытие центра прошло «просто блестяще».
В России существует всего два таких специализированных комплекса — в Подмосковье и Новосибирске. Радий Хабиров подчеркнул, что уфимский центр, вероятно, станет лучшим в стране.
Центр фехтования является одним из ключевых мест проведения форума «Россия - спортивная держава», который проходит с 17 по 19 октября. Организаторы ожидают на мероприятиях форума порядка 5 тысяч делегатов из 100 стран мира.
Фото: Азат Мухамедьянов