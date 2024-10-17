В Уфе дали старт турниру ветеранов СВО "Герои нашего времени"

«Доброй традицией стало проведение соревнований с ветеранами специальной военной операции, — сказал Алексей Романов. — Эти соревнования — своего рода итог нашей совместной работы по вовлечению ветеранов СВО в адаптивный спорт, в паралимпийское движение. Работа будет продолжена. Спасибо, дорогие друзья, что вы не сломались и даете пример для подрастающих поколений».