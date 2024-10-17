В Уфе дали старт турниру ветеранов СВО "Герои нашего времени"

В Уфе в рамках международного форума "Россия - спортивная держава" сегодня, 17 октября, стартовал турнир для ветеранов СВО под названием "Герои нашего времени".
Участников соревнования в Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой поприветствовал зампредседателя госфонда "Защитники Отечества" Алексей Романов.
«Доброй традицией стало проведение соревнований с ветеранами специальной военной операции, — сказал Алексей Романов. — Эти соревнования — своего рода итог нашей совместной работы по вовлечению ветеранов СВО в адаптивный спорт, в паралимпийское движение. Работа будет продолжена. Спасибо, дорогие друзья, что вы не сломались и даете пример для подрастающих поколений».
Многократная паралимпийская чемпионка Рима Баталова пожелала участникам побед на будущих состязаниях.
«Вы действительно защитники нашей великой России. Сегодня будете защищать свою честь и на спортивной площадке. Желаю вам реализовать себя, показать свое спортивное мастерство. Никогда не падайте духом», — обратилась к участникам Рима Баталова.
Торжественная церемония открытия турнира завершилась минутой молчания в память о погибших бойцах в зоне СВО, выносов флагов Башкортостана и России, а также исполнением гимнов.
Как отметили организаторы, соревнования турнира «Герои нашего времени» пройдут 17 и 18 октября. В них примут участие около ста спортсменов, ветеранов СВО, из восьми регионов страны — Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Оренбургской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Им предстоит соревноваться в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, пауэрлифтинге, армрестлинге, настольном теннисе и других дисциплинах.