Жителя Уфы осудили за вождение в нетрезвом виде без прав

В Уфе осудили местного жителя, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без водительских прав. Подробности сообщили в прокуратуре региона.

В ноябре 2023 года на улице Энтузиастов мужчина на «Шкоде» остановили сотрудники ГАИ. Оказалось, водитель находится за рулём пьяный без прав. Машина при этом принадлежала другу задержанного.