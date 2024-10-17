В Уфе соревнуются сильнейшие керлингисты

Сегодня, 17 октября, в рамках проведения Международного форума «Россия — спортивная держава» состоялось открытие Всероссийских соревнований по керлингу среди юношей и девушек до 17 лет и прошёл этап Суперлиги среди мужчин.

Фото №1 - В Уфе соревнуются сильнейшие керлингисты

В церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира Рима Баталова, генеральный директор мирового тура по керлингу Джо Вэлкли, президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Соревнования проходят в рамках XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который начался в Уфе сегодня, 17 октября.

Здесь у спортсменов и тренеров есть возможность реализовать себя и показать лучшие результаты. Помните, чемпионами не рождаются, а становятся. Добро пожаловать в Башкортостан! Регион спортивных побед.

Рима Баталова

Соревнования по керлингу продлятся четыре дня. Всего в них примут участие 18 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Иркутской области: двенадцать команд в смешанном керлинге (всероссийские соревнования до 17 лет) и шесть – мужских (этап Суперлиги). Республика Башкортостан будет представлена двумя смешанными командами – две девушки и два парня в каждой. Финал и матч за 3 место состоятся 20 октября и будут транслироваться на канале «Матч! Страна».

Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России, в свою очередь отметил значимость нового комплекса гребного слалома в Уфе.

Очень рад, что спорт в Башкортостане продолжает развиваться. Мы все знаем, что здесь любят и ценят спорт, и этот объект позволит привлечь еще больше людей к гребному слалому. Наша общая задача — популяризировать активный образ жизни. Уверен, в будущем в республике появится много талантливых спортсменов, которые будут с гордостью представлять нашу страну на соревнованиях.

Дмитрий Свищев

Фото: andreyshalkov.ru

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