В Уфе соревнуются сильнейшие керлингисты

Соревнования по керлингу продлятся четыре дня. Всего в них примут участие 18 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Иркутской области: двенадцать команд в смешанном керлинге (всероссийские соревнования до 17 лет) и шесть – мужских (этап Суперлиги). Республика Башкортостан будет представлена двумя смешанными командами – две девушки и два парня в каждой. Финал и матч за 3 место состоятся 20 октября и будут транслироваться на канале «Матч! Страна».