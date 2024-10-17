В Уфе соревнуются сильнейшие керлингисты

Сегодня, 17 октября, в рамках проведения Международного форума «Россия — спортивная держава» состоялось открытие Всероссийских соревнований по керлингу среди юношей и девушек до 17 лет и прошёл этап Суперлиги среди мужчин.
В церемонии открытия приняли участие депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, заместитель председателя Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр, 18-кратная чемпионка мира Рима Баталова, генеральный директор мирового тура по керлингу Джо Вэлкли, президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Соревнования проходят в рамках XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который начался в Уфе сегодня, 17 октября.
Соревнования по керлингу продлятся четыре дня. Всего в них примут участие 18 команд из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Иркутской области: двенадцать команд в смешанном керлинге (всероссийские соревнования до 17 лет) и шесть – мужских (этап Суперлиги). Республика Башкортостан будет представлена двумя смешанными командами – две девушки и два парня в каждой. Финал и матч за 3 место состоятся 20 октября и будут транслироваться на канале «Матч! Страна».
Дмитрий Свищев, президент Федерации керлинга России, в свою очередь отметил значимость нового комплекса гребного слалома в Уфе.
Фото: andreyshalkov.ru