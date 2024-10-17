«Должны доказывать, что мы сильнейшие»: Светлана Ромашина о форуме «Россия — спортивная держава»

Мы должны продолжать доказывать, что мы сильнейшие, даже в такое непростое время, когда нас хотят сломить. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказала Светлана Ромашина, многократная олимпийская чемпионка. Десятки победителей и призеров Олимпийских игр и международных соревнований сегодня собрались в Уфе. Форум «Россия — спортивная держава» открылся с расширенного заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета страны.

В мероприятии приняли участие также гости из Белоруссии. Обсуждали разные вопросы, в том числе участие в нейтральном статусе, есть ли в этом смысл. А еще говорили о том, как развивать спорт — профессиональный и детско-юношеский. Неформальная беседа позволила общаться открыто и откровенно.