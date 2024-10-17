Центр фехтования в Уфе сможет принимать соревнования высокого уровня

В рамках спортивного форума «Россия — спортивная держава» в Уфе состоялось открытие Центра фехтования. Спортобъект был построен в рекордные сроки по поручению главы региона Радия Хабирова. Там будут проходить тренировки, мастер-классы, сборы команд, а также соревнования и международные турниры. И сегодня стало известно, что в апреле следующего года в Уфе проведут чемпионат России по фехтованию.