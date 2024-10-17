В Уфу приехал министр из Центрально-Африканской Республики

Министр молодёжи и спорта Центрально-Африканской Республики Родолпхе Херитиер впервые приехал в Уфу. Он станет участником Международного форума «Россия — спортивная держава». Министр хочет перенять опыт, который поможет ему развивать спорт в своей стране.

Родолпхе Херитиер получил ценную информацию и отметил, как в Башкирии разные ведомства объединяются, чтобы максимально эффективно провести мероприятия. Он считает, что дворец борьбы в Уфе — одно из лучших спортивных зданий в мире.

Также в Уфе впервые прошли соревнования в новом Комплексе гребного слалома, который также был построен к 450-летию Уфы.