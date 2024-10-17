В Уфе возле Дворца борьбы проходит выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы»

В рамках международного форума «Россия — спортивная держава» на прилегающей территории к Дворцу борьбы расположилась международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». Она включает в себя множество разделов. Это технологии и оборудование, строительство спортобъектов, производство спортивной одежды, экипировки и многое другое.
Также на территории выставки большое количество активностей: автограф-сессии, мастер-классы, показательные выступления, презентации различных дисциплин. На витринах можно увидеть высшие достижения российских атлетов. Башкирские спортсмены также представили свои награды. Выставка будет работать до конца международного форума. А 19 октября все желающие смогут её посетить.