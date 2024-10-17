В Уфе Дмитрий Крюков представил свою первую симфонию

Дирижёр открылся зрителям ещё и как композитор. Масштабное двухчасовое сочинение было исполнено Госоркестром Башкортостана под управлением самого маэстро.
Музыкальное полотно состоит из нескольких частей, каждая из которых особенная по-своему. В Симфонии № 1 Дмитрия Крюкова можно услышать и влияние старинной музыки, автор погружает в древность и архаику. Работа вдохновлена творчеством композитора Антона Брокнера, а также таких великих симфонистов, как Густав Малер и Дмитрий Шостакович. И, как признался сам композитор, влияние на него оказала и башкирская фольклорная музыка.
В этот вечер в зале был особенный для Дмитрия Крюкова гость. Из родной Перми приехала его мама. Как призналась Светлана Соловьёва, они с мужем думали, что сын станет переводчиком, так как у него были хорошие способности к изучению языков. Но всё изменил один разговор с родителями.