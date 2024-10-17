В Уфе Дмитрий Крюков представил свою первую симфонию

Я хочу поехать учиться на дирижёра. Я хочу поехать учиться где-нибудь музыкантом. Папа сказал: «Так не может быть, ты можешь быть либо переводчиком, либо юристом». Тогда Дима сказал: «Как так? Вы не хотите, чтобы я исполнил свою мечту?». Я тогда ему сказала: «Дима, мы обязательно исполним твою мечту». Мы поверили в него, и я сейчас в потрясении.

Светлана Соловьёва, мать Дмитрия Крюкова