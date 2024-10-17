В Уфе стартовали соревнования по гребному слалому «Край курая»

Первые официальные заплывы в новом комплексе гребного слалома. В Уфе стартовали международные соревнования «Край курая». Они проходят в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Сегодня состоялись квалификационные заплывы, в том числе в дисциплине «экстрим-слалом». В общей сложности в состязаниях принимают участие более 100 спортсменов из разных регионов России, а также Беларуси, Узбекистана и Казахстана.