В Башкирии посадили аллею в честь участников СВО

Дерево за каждого героя. В селе Ахметово Кушнаренковского района высадили аллею в честь мужества и подвига ребят, которые принимают участие в специальной военной операции. На эту памятную акцию вышли местные жители, ветераны труда, школьники, работники сельсовета.
Аллею решили разбить у самого въезда в населенный пункт, чтобы она встречала каждого приезжающего, напоминая о геройском подвиге наших солдат. Организаторы заранее подготовились: разметили участок, вспахали землю, заготовили саженцы рябины и сосны.