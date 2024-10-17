В Башкирии посадили аллею в честь участников СВО

Дерево за каждого героя. В селе Ахметово Кушнаренковского района высадили аллею в честь мужества и подвига ребят, которые принимают участие в специальной военной операции. На эту памятную акцию вышли местные жители, ветераны труда, школьники, работники сельсовета.