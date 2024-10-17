В Уфе продолжается реконструкция исторического футбольного стадиона

Для будущих чемпионов. В уфимском микрорайоне Нижегородка продолжается реконструкция исторического футбольного стадиона. Работы проводятся при поддержке компании «Башнефть». Два года назад здесь уже установили ограждения, мачтовые опоры освещения, зрительские трибуны и беговые дорожки.

Для коренных нижегородцев стадион – историческое место. Многие занимались там спортом ещё в советское время. В том числе и нынешний глава администрации Ленинского района Олег Котов. Возглавив муниципалитет, он вместе с коллегами и руководством «Академии футбола» принял решение о реконструкции объекта. Сначала появилось современное поле, новые ворота. И вот теперь при поддержке «Башнефти» завершается полное благоустройство объекта.