Башкирия передала эстафету Международного спортивного форума

С 17 по 19 октября в Уфе проходит крупное спортивное событие — Международный форум «Россия — спортивная держава». В рамках торжественного мероприятия Башкирия передала эстафету форума Самарской области.
Исполняющий обязанности Премьер-министра РБ Андрей Назаров торжественно передал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву символическую эстафетную палочку — право проведения форума в 2025 году. Церемония прошла в присутствии Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко в ходе осмотра выставочной экспозиции достижений в сфере физкультуры и спорта регионов России.
Площадь выставки спортивных достижений России составила 5 тысяч квадратных метров. Ее участниками стали более 100 экспонентов. Экспозиция включает стенды регионов РФ, общероссийских спортивных федераций и их объединений, российских компаний-производителей спортивного оборудования, инвентаря и питания, а также отечественных разработчиков программного обеспечения. Выставку организовали в рамках XII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».
Дмитрий Чернышенко обратил внимание на символичность проведения форума в год 450-летия Уфы и рассказал о достижениях региона в области развития спорта: в Башкортостане один из самых высоких уровней обеспеченности спортивной инфраструктурой и вовлеченности жителей в регулярные занятия спортом.
Гости посетили стенды Минпромторга России, Государственного музея спорта, «СМП Рейсинг», Республики Беларусь, Самарской, Сахалинской и Тульской областей и Республики Башкортостан.
Презентуя стенд Башкортостана, и.о. министра спорта РБ Руслан Хабибов рассказал о внедрении в регионе по инициативе Главы республики Радия Хабирова электронной платформы «Мой спорт». Она объединяет в единое цифровое пространство тренеров, спортсменов, спортшколы и федерации, а также официальные органы власти в сфере спорта.
Международный форум «Россия – спортивная держава» – одно из крупнейших деловых событий в стране. Площадка ежегодно объединяет представителей государственных и региональных органов власти, спортсменов, бизнес и СМИ для комплексного обсуждения ключевых вопросов, решений и дальнейших планов по развитию спортивной отрасли. Именно на форуме «Россия – спортивная держава» подводятся итоги работы и ставятся новые задачи по достижению национальных целей развития спорта в РФ.
XII Международный форум «Россия – спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября 2024 года. Основной площадкой этого масштабного мероприятия стал открытый к 450-летию столицы Башкортостана Дворец борьбы. В форум вовлечены более 5,4 тысяч человек, участвуют представители 34 иностранных государств. На 8 площадках Форума запланировано более 40 мероприятий.
Фото: pravitelstvorb.ru