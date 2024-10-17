Башкирия передала эстафету Международного спортивного форума

В условиях, в которых находится наша страна, особенно заметно ее объединение вокруг Президента Владимира Путина, в том числе и в области спорта. Глава государства поставил задачу увеличить к 2030 году количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70%. Республика Башкортостан является отличной площадкой и примером.

Дмитрий Чернышенко