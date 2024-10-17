Владимир Путин посетил Центр фехтования в Уфе

17 октября в первый день Международного форума «Россия – спортивная держава» в Уфу прибыл Президент России. Владимир Путин в рамках рабочего визита посетил открывшийся сегодня Центр фехтования.

Фото №1 - Владимир Путин посетил Центр фехтования в Уфе

Глава государства в сопровождении полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и Главы Башкирии Радия Хабирова осмотрели площадку нового спортивного сооружения. Владимир Путин также пообщался с заслуженным тренером России Лирой Грушиной. 

Новый Центр фехтования включает 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированные и тренажерные залы, зоны для разминки и восстановления, тренерские и судейские помещения.

Фото: Кремль. Новости

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