Владимир Путин посетил Центр фехтования в Уфе

17 октября в первый день Международного форума «Россия – спортивная держава» в Уфу прибыл Президент России. Владимир Путин в рамках рабочего визита посетил открывшийся сегодня Центр фехтования.
Глава государства в сопровождении полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и Главы Башкирии Радия Хабирова осмотрели площадку нового спортивного сооружения. Владимир Путин также пообщался с заслуженным тренером России Лирой Грушиной.
Новый Центр фехтования включает 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал с трибунами на 373 зрителя, специализированные и тренажерные залы, зоны для разминки и восстановления, тренерские и судейские помещения.
Фото: Кремль. Новости