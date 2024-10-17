Владимир Путин назвал Башкирию одним из наиболее самобытных регионов России

Башкирия по праву принимает международный форум «Россия — спортивная держава», тема которого звучит остро и актуально: «Спорт — комплексный взгляд в будущее». Перспективы, завтрашний день мирового спорта нуждаются в серьезном предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации, в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов. Сегодня мировой спорт и олимпийское движение пытаются сделать не ареной для честных состязаний, а площадкой для геополитических игр, насаждения деструктивной неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод и отрицания традиционных ценностей. Россия выбирает другой путь – равноправия и открытости, взаимоуважения во всех сферах сотрудничества. В проведении спортивных мероприятий Россия опирается на подлинные идеалы и принципы спорта: солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта, благородство и уважение к достоинству соперников.

Владимир Путин