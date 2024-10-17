Владимир Путин назвал Башкирию одним из наиболее самобытных регионов России

«Башкирия – один из наиболее самобытных регионов нашего Отечества». Об этом заявил Владимир Путин на открытии форума «Россия – спортивная держава». Президент поздравил Уфу с юбилеем и поблагодарил за вклад в развитие страны.
Как отметил глава государства, Россия продвигает солидарность, справедливость в спорте. На строительство спортобъектов до 2030 года направят более 60 млрд рублей.
Как отметили иностранные спикеры пленарной части, спорт – универсальный язык для межнационального диалога. В России спорт развит на высочайшем уровне, активно идёт строительство спортивных сооружений. Башкортостан в этом плане показателен. Центры фехтования, гребного слалома, Дворец борьбы. На очереди центры прогресса бокса и тенниса, которые станут самыми большими подобными объектами в стране. При этом в мире забывают о принципах «спорт должен быть вне политики». Те же Олимпийские игры уже не праздник, как это было раньше, а череда скандалов. Спорт же должен базироваться на принципах решения конфликтов, быть фактором объединения многополярного мира.