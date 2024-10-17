Владимир Путин назвал Башкирию одним из наиболее самобытных регионов России

«Башкирия – один из наиболее самобытных регионов нашего Отечества». Об этом заявил Владимир Путин на открытии форума «Россия – спортивная держава». Президент поздравил Уфу с юбилеем и поблагодарил за вклад в развитие страны.

Как отметил глава государства, Россия продвигает солидарность, справедливость в спорте. На строительство спортобъектов до 2030 года направят более 60 млрд рублей.

Башкирия по праву принимает международный форум «Россия — спортивная держава», тема которого звучит остро и актуально: «Спорт — комплексный взгляд в будущее». Перспективы, завтрашний день мирового спорта нуждаются в серьезном предметном обсуждении, в совместном поиске ответа на вопрос, как преодолеть непростые вызовы современности, не допустить раскола международной спортивной семьи, очистить спорт от вульгарной политизации, от двойных стандартов, извращенных правил, унизительной дискриминации, в том числе по признаку гражданства и национальности атлетов. Сегодня мировой спорт и олимпийское движение пытаются сделать не ареной для честных состязаний, а площадкой для геополитических игр, насаждения деструктивной неолиберальной повестки, пропаганды противоестественных норм и псевдосвобод и отрицания традиционных ценностей. Россия выбирает другой путь – равноправия и открытости, взаимоуважения во всех сферах сотрудничества. В проведении спортивных мероприятий Россия опирается на подлинные идеалы и принципы спорта: солидарность, справедливость, торжество человеческого духа, силы и интеллекта, благородство и уважение к достоинству соперников.

Владимир Путин

Как отметили иностранные спикеры пленарной части, спорт – универсальный язык для межнационального диалога. В России спорт развит на высочайшем уровне, активно идёт строительство спортивных сооружений. Башкортостан в этом плане показателен. Центры фехтования, гребного слалома, Дворец борьбы. На очереди центры прогресса бокса и тенниса, которые станут самыми большими подобными объектами в стране. При этом в мире забывают о принципах «спорт должен быть вне политики». Те же Олимпийские игры уже не праздник, как это было раньше, а череда скандалов. Спорт же должен базироваться на принципах решения конфликтов, быть фактором объединения многополярного мира.

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