Владимир Путин из Уфы открыл новые спортобъекты в регионах

Мы последовательно развиваем необходимую спортивную инфраструктуру. В общей сложности с 2019 года на эти цели из федерального бюджета были направлены солидные ресурсы – порядка 160 миллиардов рублей. В планах – ежегодно строить только за счёт федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и сёлах. Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках. В ближайшие шесть лет направим на это из федерального бюджета не менее 65 миллиардов рублей.

Владимир Путин