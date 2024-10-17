Владимир Путин из Уфы открыл новые спортобъекты в регионах

Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Уфы открыл новые спортивные объекты в регионах. Рабочая поездка главы государства началась с Центра фехтования. Глава государства в сопровождении своего помощника Алексея Дюмина, министра спорта России Михаила Дегтярева, полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и Главы Башкирии Радия Хабирова побывали на площадке нового спортивного сооружения.
Владимир Путин также пообщался с заслуженным тренером России, директором Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Лирой Грушиной. Не обошлось и без фото на память с, возможно, будущими чемпионами.
В режиме видеосвязи Владимир Путин пообщался со спортсменами, тренерами из разных регионов. Многофункциональные спорткомплексы открылись в Перми и Туле, первая очередь гребного канала в Уфе, центр водных видов спорта в Южно-Сахалинске, спорткомплекс с бассейном и игровым залом в Нефтекамске, а также центр подготовки по адаптивным видам спорта в Нижегородской области, в Дзержинске. По словам Президента страны, важно, чтобы у всех россиян любого возраста была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой.