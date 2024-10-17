Владимир Путин из Уфы открыл новые спортобъекты в регионах

Президент России Владимир Путин по видеосвязи из Уфы открыл новые спортивные объекты в регионах. Рабочая поездка главы государства началась с Центра фехтования. Глава государства в сопровождении своего помощника Алексея Дюмина, министра спорта России Михаила Дегтярева, полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и Главы Башкирии Радия Хабирова побывали на площадке нового спортивного сооружения.

Владимир Путин также пообщался с заслуженным тренером России, директором Спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Лирой Грушиной. Не обошлось и без фото на память с, возможно, будущими чемпионами.

В режиме видеосвязи Владимир Путин пообщался со спортсменами, тренерами из разных регионов. Многофункциональные спорткомплексы открылись в Перми и Туле, первая очередь гребного канала в Уфе, центр водных видов спорта в Южно-Сахалинске, спорткомплекс с бассейном и игровым залом в Нефтекамске, а также центр подготовки по адаптивным видам спорта в Нижегородской области, в Дзержинске. По словам Президента страны, важно, чтобы у всех россиян любого возраста была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой.

Мы последовательно развиваем необходимую спортивную инфраструктуру. В общей сложности с 2019 года на эти цели из федерального бюджета были направлены солидные ресурсы – порядка 160 миллиардов рублей. В планах – ежегодно строить только за счёт федеральной поддержки не менее 350 спортивных объектов, в первую очередь в малых городах и сёлах. Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках. В ближайшие шесть лет направим на это из федерального бюджета не менее 65 миллиардов рублей.

Владимир Путин
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