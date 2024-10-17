Открытие Центра фехтования в Уфе: как это было

Сегодня в рамках международного форума в Уфе состоялось открытие Центра фехтования. В нем будут проводиться соревнования разного уровня, в том числе международные турниры. И сегодня стало известно, что в апреле следующего года новое спортсооружение примет чемпионат России по фехтованию.

Этого события ждали не только башкирские фехтовальщики, но и рапиристы, саблисты и шпажисты всей страны. Фехтовальщики Башкирии стабильно входят в состав национальной команды, а также становятся победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира. Во многом благодаря их успехам было решено построить в республике этот центр.

Спортобъект был построен в рекордные сроки по поручению главы региона Радия Хабирова. В нем будут проводиться тренировки, мастер-классы, сборы команд, соревнования, а также чемпионаты России, первый из которых пройдет в Уфе в апреле следующего года.

Центр фехтования оборудован по самым современным требованиям. В нем разместились 28 фехтовальных дорожек, универсальный зал, тренажерный и специализированный для индивидуальных тренировок атлетов.

В Уфе был дан старт международным соревнованиям «Сабля Салавата» среди юниоров. В нем принимают участие спортсмены из Пакистана, Беларуси и других стран.