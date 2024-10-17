В Уфе прошёл боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA»

В рамках международного форума в «Уфа-Арене» прошёл боксерский турнир «Ночь чемпионов IBA». Всего состоялось шесть боев, в трех из них выступили представители республики. Свои поединки провели Артур Субханкулов, Азалия Аминева и Данис Габдрафиков.

Чемпионка мира и Европы Аминева провела свой второй победный бой на профессиональной арене. На этот раз ее соперницей стала спортсменка из Индии Сахиба Радж. Они провели в ринге все шесть раундов. В итоге по очкам победу праздновала боксерша из Октябрьского.