Дворец борьбы в Уфе принимает международный спортивный форум

Мы должны продолжать доказывать, что мы сильнейшие, даже в такое непростое время, когда нас хотят сломить. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказала Светлана Ромашина, многократная олимпийская чемпионка. Основные мероприятия форума развернулись в новом Дворце борьбы. Внутри здания проходят круглые столы. А вот на прилегающей территории развернулась экспозиция с достижениями спортивной отрасли в техническом плане.
Дворец борьбы как жемчужина Уфы – спортивной столицы России. Именно сюда съехались тысячи гостей из разных стран мира, чтобы определить будущее спорта, вектор его развития. Гостей встречают уже на улице в юртах, предлагают национальные угощения. А другие, наоборот, хотят угостить лошадей башкирской породы, удивляются, что наша лошадь способна прокормить себя даже зимой. Ведь некоторые из участников форума никогда не видели снег.
Но все это не мешает дружить и обмениваться опытом. Тем более что россиянам есть что показать. Новая экспозиция выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» заняла площадь в пять тысяч квадратных метров. Это новейшие разработки спортивного оборудования и инвентаря. Например, инклюзивные тренажеры, новая футбольная экипировка, инновационные типы покрытия для спортивных площадок и стадионов. Здесь же музейные экспонаты.
А еще тут можно прокатиться и на болиде, причем покорить любую трассу мира. Даже мультяшный Чебурашка, герой Олимпиады-80, облачился в кимоно. Отдельное место занимает и стенд Башкортостана. Республика как мультиспортивный регион, который пополняется все больше и больше уникальными спортобъектами. Это замечают и гости, и сами хозяева.
Вопросы спортивного развития обсуждали сегодня на полях форума десятки победителей и призеров Олимпийских игр и международных соревнований. Мероприятие открылось с расширенного заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета страны. В нем приняли участие также гости из Белоруссии. Обсуждали разные вопросы, в том числе участие в нейтральном статусе, есть ли в этом смысл. А еще говорили о том, как развивать спорт – профессиональный и детско-юношеский.
Каждый из них не один раз пел гимн на пьедестале, соло, а вот чемпионский хор – исключительный случай. Так получилось, что им приходится бороться не только на соревновательной площадке. Сегодня просто допуск на Игры, даже если пройден отбор, – серьезное испытание. Но разве можно сломать чемпионский дух?