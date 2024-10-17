Дворец борьбы в Уфе принимает международный спортивный форум

Мы должны продолжать доказывать, что мы сильнейшие, даже в такое непростое время, когда нас хотят сломить. Об этом в интервью телеканалу БСТ рассказала Светлана Ромашина, многократная олимпийская чемпионка. Основные мероприятия форума развернулись в новом Дворце борьбы. Внутри здания проходят круглые столы. А вот на прилегающей территории развернулась экспозиция с достижениями спортивной отрасли в техническом плане.

Дворец борьбы как жемчужина Уфы – спортивной столицы России. Именно сюда съехались тысячи гостей из разных стран мира, чтобы определить будущее спорта, вектор его развития. Гостей встречают уже на улице в юртах, предлагают национальные угощения. А другие, наоборот, хотят угостить лошадей башкирской породы, удивляются, что наша лошадь способна прокормить себя даже зимой. Ведь некоторые из участников форума никогда не видели снег.

У нас, конечно, разные климатические условия. У нас тоже есть зима, но не такая холодная и снежная, как у вас. У нас вообще нет снега, поэтому и лыжного спорта как такового нет, зимних видов. Но у нас развивается плавание, есть бассейны. В холодное время года бассейны подогревают. Рафаэль Муленга, представитель спортивного ведомства Республики Замбия

Но все это не мешает дружить и обмениваться опытом. Тем более что россиянам есть что показать. Новая экспозиция выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы» заняла площадь в пять тысяч квадратных метров. Это новейшие разработки спортивного оборудования и инвентаря. Например, инклюзивные тренажеры, новая футбольная экипировка, инновационные типы покрытия для спортивных площадок и стадионов. Здесь же музейные экспонаты.

А еще тут можно прокатиться и на болиде, причем покорить любую трассу мира. Даже мультяшный Чебурашка, герой Олимпиады-80, облачился в кимоно. Отдельное место занимает и стенд Башкортостана. Республика как мультиспортивный регион, который пополняется все больше и больше уникальными спортобъектами. Это замечают и гости, и сами хозяева.

Вопросы спортивного развития обсуждали сегодня на полях форума десятки победителей и призеров Олимпийских игр и международных соревнований. Мероприятие открылось с расширенного заседания комиссии спортсменов Олимпийского комитета страны. В нем приняли участие также гости из Белоруссии. Обсуждали разные вопросы, в том числе участие в нейтральном статусе, есть ли в этом смысл. А еще говорили о том, как развивать спорт – профессиональный и детско-юношеский.