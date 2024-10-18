В Уфе Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию физкультуры и спорта

Ресурсы государства и общества должны работать на результат для достижения национальных целей развития. Об этом в ходе заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта сообщил Владимир Путин. В этом году встречу посвятили негосударственным спортивным организациям.

Физкультурно-спортивные общества и федерации по видам спорта, спортклубы и лиги, фитнес-центры – все они играют значимую роль в системе физического воспитания детей и молодёжи, в формировании здорового образа жизни, отметил глава государства. Деятельность таких организаций охватывает миллионы людей и заслуживает дополнительной поддержки. Владимир Путин поручил выстроить четкое взаимодействие государственных и общественных организаций, компаний и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в сфере физкультуры и спорта.

Повторю: наш приоритет – обеспечение доступности занятий спортом для людей всех возрастов и уровней физической подготовки. В этой связи актуализации требует и деятельность федераций по видам спорта. Напомню, что она не ограничивается вопросами профессионального спорта и спорта высших достижений. Поэтому объёмы поддержки федераций из всех источников необходимо увязать в том числе с их вкладом в развитие массового спорта, любительского, корпоративного, детско-юношеского. В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России. Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнёрами, вести творческую, содержательную просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодёжи. Особые задачи стоят и перед Паралимпийским комитетом, который должен участвовать в развитии любительской, массовой составляющей сферы адаптивного спорта. И обращаю внимание всех коллег: делать это с учётом проектов, направленных на реабилитацию ветеранов специальной военной операции. Это один из наших безусловных приоритетов.

Владимир Путин

С каждым годом в России растёт количество не только спортивных объектов, но и спортсменов. Это становится нормой жизни. Так, только в Башкортостане  систематически занимаются физкультурой 2 миллиона 175 тысяч человек. Это почти 60 процентов жителей республики. А по количеству спортивных сооружений регион занимает третье место в стране, уступая только Москве и Московской области. В прошлом году сданы крытый футбольный манеж в Уфе, ФОКи в сёлах Шаран, Бураево, Бурибай, бассейн в Акъяре, ледовая арена в Октябрьском, а также Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан  имени Ульфата Мустафина в Уфе. В 2024 году к ним добавились комплекс сооружений для гребного слалома, Дворец борьбы и Центр фехтования, ФОКи «ФИЗРА-Д» и «ФИЗРА-Р» в Уфе, спортивный центр с бассейном и игровым залом «Амфибия» в Нефтекамске. Строительство ещё 11 крупных объектов спорта продолжается.

Вы видите за моей спиной, здесь все руководство спортивной жизни Российской Федерации, руководители федераций, министры, руководители. Поэтому здесь будет обсуждаться и обмен опытом по развитию спорта и физкультуры. Пока мы общались, я Президенту доложил о тех задачах, которые мы решаем. Мы показали эти объекты. На мой взгляд, неплохие объекты на самом деле получились. Действительно, и Президенту я об этом говорил, самое главное, чтобы люди приходили. Мы стоим во Дворце спорта, я Президенту доложил, что мы еще не начали тренировки, поскольку мероприятие идет, но в ноябре уже сюда дети зайдут. Более тысячи детей уже заявки подали, представляете? Эти дети все живут вот здесь. Это не в центре города, в каких-то элитных местах. В прекрасном месте, из подъезда вышел – ребенок может пойти заниматься. Хочу сегодня обратиться к Президенту за поддержкой, чтобы построить легкоатлетический манеж. В любом случае будем строить, надеемся на поддержку.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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