В Уфе Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию физкультуры и спорта

Ресурсы государства и общества должны работать на результат для достижения национальных целей развития. Об этом в ходе заседания Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта сообщил Владимир Путин. В этом году встречу посвятили негосударственным спортивным организациям.
Физкультурно-спортивные общества и федерации по видам спорта, спортклубы и лиги, фитнес-центры – все они играют значимую роль в системе физического воспитания детей и молодёжи, в формировании здорового образа жизни, отметил глава государства. Деятельность таких организаций охватывает миллионы людей и заслуживает дополнительной поддержки. Владимир Путин поручил выстроить четкое взаимодействие государственных и общественных организаций, компаний и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют деятельность в сфере физкультуры и спорта.
С каждым годом в России растёт количество не только спортивных объектов, но и спортсменов. Это становится нормой жизни. Так, только в Башкортостане систематически занимаются физкультурой 2 миллиона 175 тысяч человек. Это почти 60 процентов жителей республики. А по количеству спортивных сооружений регион занимает третье место в стране, уступая только Москве и Московской области. В прошлом году сданы крытый футбольный манеж в Уфе, ФОКи в сёлах Шаран, Бураево, Бурибай, бассейн в Акъяре, ледовая арена в Октябрьском, а также Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан имени Ульфата Мустафина в Уфе. В 2024 году к ним добавились комплекс сооружений для гребного слалома, Дворец борьбы и Центр фехтования, ФОКи «ФИЗРА-Д» и «ФИЗРА-Р» в Уфе, спортивный центр с бассейном и игровым залом «Амфибия» в Нефтекамске. Строительство ещё 11 крупных объектов спорта продолжается.