В Уфе Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию физкультуры и спорта

Вы видите за моей спиной, здесь все руководство спортивной жизни Российской Федерации, руководители федераций, министры, руководители. Поэтому здесь будет обсуждаться и обмен опытом по развитию спорта и физкультуры. Пока мы общались, я Президенту доложил о тех задачах, которые мы решаем. Мы показали эти объекты. На мой взгляд, неплохие объекты на самом деле получились. Действительно, и Президенту я об этом говорил, самое главное, чтобы люди приходили. Мы стоим во Дворце спорта, я Президенту доложил, что мы еще не начали тренировки, поскольку мероприятие идет, но в ноябре уже сюда дети зайдут. Более тысячи детей уже заявки подали, представляете? Эти дети все живут вот здесь. Это не в центре города, в каких-то элитных местах. В прекрасном месте, из подъезда вышел – ребенок может пойти заниматься. Хочу сегодня обратиться к Президенту за поддержкой, чтобы построить легкоатлетический манеж. В любом случае будем строить, надеемся на поддержку.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан